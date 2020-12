Romke de Jong dochs fan plak 21 nei 24 sakke op kandidatelist D66

De Fryske fraksjefoarsitter Romke de Jong is dochs net op it 21ste plak einige op de D66-kandidatelist foar de Twadde Keamerferkiezingen. Hy is trije plakken sakke nei nûmer 24. Op 11 novimber wie der al in konsept-kandidatelist bekend, mar dêr mochten de leden fan de partij noch oer stimme. Dêrtroch is de iisfabrykdirekteur fan De Gordyk leger einige.