Arrestaasjeteam hâldt betize man oan yn Ljouwert dy't foar kommoasje soarge

Fanwege de oanhâlding hat de plysje in part fan de Eikenstraat ôfsletten. Der wie ek in ambulânse op it plak. Dat der in spesjaal arrestaasjeteam ynskeakele is, hat te krijen mei it ûnfoarsisbere hâlden en dragen fan de man. De man rekke by de oanhâlding ferwûne en is nei it sikehûs brocht.