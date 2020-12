Ynbrekker dy't yn Ljouwert op in dak pakt waard krijt healjier selstraf

De eigener fan it kafee hearde wat op it dak en warskôge de plysje. Dy moast de ynbrekker mei in heechwurker fan it dak ôf helje.

De man hie by de fjouwer oare kafees guod meinaam lykas telefyzjes en jild út kassa's en gokkasten. Hy hat dêrby in soad skea oanrjochte. By de rjochter sei de Belch dat hy ûnder ynfloed wie fan drank en drugs doe't hy oan it ynbrekken wie. De man krijt net allinnich seis moannen sel, hy moat ek de skea fergoedzje.