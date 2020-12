Stichting sjocht nije kânsen yn striid tsjin wynpark Nij Hiddum-Houw

"Het is eigenlijk precies wat we verwachten dat er zou gebeuren", seit Koers. "De vergunning is onherroepelijk en dus gaat de provincie het plan niet intrekken. En dat is juist wat we nodig hebben."

Wer nei Ried fan Steat

Dat freget om útlis: Koers wol opnij nei de Ried fan Steat om de beslútfoarming oan te fjochtsjen. Dêrfoar hat er in ôfwizing fan in oerheid nedich, want tsjin dy ôfwizing kin dan wer beswier makke wurde.

It giet net allinnich om Nij Hiddum-Houw. Koers: "Ik heb hetzelfde gedaan bij Wynpark Fryslân in het IJsselmeer. Bij de gemeente Súdwest-Fryslân en het ministerie."

Europeeske regels

Koers wol sa dúdlik krije oft alle fergunnings wol neffens de wet ôfjûn binne. Binnen Europa binne foarbylden wêrby't it Europeeske Hôf de oerheden op de fingers tikke hat as it giet om de fergunnings. It giet dan om twa saken yn België.

"Daar werd ook de vraag gesteld of de wettelijke regelingen wel op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Het Hof oordeelde dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) plaats heeft moeten vinden in het zogenaamde activiteitenbesluit. Daar staat in wat wel en niet mag als het gaat om bijvoorbeeld geluid. Maar die MER is daar niet gedaan. Dat geldt hier ook."