Ljouwerter hoarekaûndernimmers wolle op 17 jannewaris wer iepen, ek al mei it net

Yn de earste lockdown yn maart moasten hoarekasaken al ticht en yn de simmer mochten se beheind iepen. Sûnt heal oktober moasten se opnij de doarren slute, wylst se der neffens eigen sizzen alles oan dien hiene om coronaproof iepen bliuwe te kinnen. "Het is vele ondernemers een doorn in het oog dat ze geen enkele vorm van perspectief krijgen vanuit de overheid. Al maanden niet", seit Jan Vos, ien fan de inisjatyfnimmers fan de aksje.

It kabinet seit yn petear te bliuwen mei de hoarekabrânsj oer de coronamaatregels en stipepakketten. Op 8 desimber nimt it kabinet de earste besluten oer de kommende perioade. Mar ek dêrnei en foar 17 jannewaris sil der noch in tal beslissingen falle, seit in wurdfierder fan it kabinet. Dêrby is alles ôfhinklik fan de ûntwikkelingen fan it coronafirus.