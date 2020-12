Costa del Harns: algeskerm moat strân skjinhâlde

Al jierren in drama

Wat no wol te sjen is yn Harns, is de grutte blabberige slykboel op it strân. "Je staat er soms tot aan je enkels in," seit wethâlder Erik de Groot. "Dat is een drama. We willen hier een mooi strand maken, dat in ieder geval schoon is."

De Groot is lykwols net de earste mei dizze winsk. It probleem bestiet al jierren. Yn 2016 makke Omrop Fryslân al earder in reportaazje oer de blabze by Harns. Sjoch dy reportaazje hjir werom. De fraach is dêrom ek oft dit algeskerm echt helpe sil.

"Een pilot doe je om te kijken of het idee dat je hebt, ook in de praktijk gaat werken," seit De Groot. "Natuurlijk ben ik vol goede moed, de realiteit van een pilot is dat je bekijkt of jouw idee functioneert. Ik heb goede hoop dat het filteren een meerwaarde is voor een schoner strand." Yn july set de proef útein en sille de skermen yn see set wurde.