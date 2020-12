RIVM: 89 nije coronabesmettings; fiif persoanen ferstoarn

De measte besmettingen binne de ôfrûne 24 oeren fêststeld yn Súdwest-Fryslân (28). Dêrnei yn Noardeast-Fryslân (11) en Ljouwert en De Fryske Marren (beide 8). Der is yn it ôfrûne etmiel gjinien opnaam yn it sikehûs mei coronaferskynsels.

Yn sawol de gemeente Súdwest-Fryslân as Weststellingwerf binne twa persoanen ferstoarn oan it coronafirus. Ek yn Noardeast-Fryslân wie der yn de ôfrûne 24 oeren in coronastjergefal.