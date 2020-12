Ein oan molkpoeierproduksje Dronryp en Gerkeskleaster: 57 banen ferdwine

It beëinigjen fan de molkpoeierproduksje is ûnderdiel fan de reorganisaasje dy't FrieslandCampina ôfrûne moanne oankundige.

De poeiertoer yn Gerkeskleaster die tsjinst as needfoarsjenning foar de ferwurking fan molke yn it gefal fan in steuring op in oar plak yn it netwurk. De poeierprodukten dy't yn Dronryp produsearre wurde, binne foar tapassing yn bernefoeding, medyske foeding en sportfoeding. Dizze produkten sille no op oare produksjelokaasjes fan FrieslandCampina produsearre wurde.

Personiel

It beslút hat grutte gefolgen foar it personiel. Neffens presidint Herman Ermens fan FrieslandCampina binne der as gefolch fan de reorganisaasje gjin nije arbeidsplakken ûntstien yn oare festigingen fan it bedriuw. "Ik ben me ervan bewust dat dit besluit een grote impact heeft op betrokken medewerkers en we zullen hen uiteraard zo goed mogelijk begeleiden in dit proces"