Gewest Fryslân komt mei it alderearste coronaprotokol foar iisklups

Neffens Johannes de Vries fan Gewest Fryslân is der by de 210 Fryske iisklups in soad animo om iepen te gean. "De earste iisklups bellen al mei de fraach hoe't se it hawwe sille yn dizze tiid", fertelt De Vries. Gewest Fryslân gie dêrom om tafel om in stappeplan op te stellen. "As minsken har dêroan hâlde, kin eltsenien ride."

Ofstân hâlde

Wichtichst yn it stappeplan is dat der oardel meter ôfstân hâlden wurde kin. Dêrfoar hat Gewest Fryslân in maksimumoantal besikers fêststeld. Dêrneist wurde der minsken oansteld dy't tafersjoch hâlde dat minsken net te bot gearkloftsje. "Je moatte wol frij ride kinne. Sy moatte ek yn de gaten hâlde hoefolle minsken der nei de iisbaan ta komme en oft it net bomfol wurdt."

De bankjes foar it ûnderbinen of oandwaan fan de redens wurde ek op oardel meter ôfstân pleatst. "Dat wurdt ôfmerkt. Datsoarte dingen moatte je dochs allegear klear hawwe en stiet dêrom yn it protokol, mar dat is net dreech om te regeljen."

Jongerein

It stappeplan is der ek benammen op rjochte om jongerein waarm te meitsjen foar it reedriden op de iisbanen. "De skoallen moatte sa fluch mooglik mei de bern op it iis en in ienfâldige wedstriid organisearje, sadat se de smaak te pakken krije." Om't in soad foarsjennings no net iepen binne yn ferbân mei it coronafirus soe de iisbaan in goed alternatyf wêze foar de bern. De Vries: "Dat wolle wy stimulearje."

Dêrfoar moat der ek in alternatyf komme foar de sletten kantines. "No't de kantine sletten is, moat der in foarsjenning makke wurde foar 'koek-en-zopie'", leit De Vries út.

Der is ek in plan ûntwikkele foar wedstriiden op natueriis. Dy moatte ek trochgean, fynt De Vries, om't dêr de reedriidtoppers fan de takomst sichtber wurde en har ûntwikkelje kinne.