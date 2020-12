Trijetal oanhâlden nei plysjeachterfolging op De Jouwer

De achterfolging einige op de Eeltsjebaes op De Jouwer. Al gau waarden twa fertochten ynrekkene. In tredde persoan slagge der yn earste ynstânsje yn om te ûntkommen. Mei behelp fan in plysjehelikopter waard net folle letter de tredde fertochte opspoard yn in achtertún fan in wente en oanhâlden.

De autobus dêr't it trijetal yn ried, bliek stellen. Yn de wein troffen de aginten in motor oan, dy't mooglik ek stellen is. Ek waard der noch in persoane-auto yn beslach naam.

De trije fertochten sitte fêst yn ôfwachting fan de útkomsten it fierdere ûndersyk.