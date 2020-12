Wethâlder Smellingerlân oer begruttingstekoart: "Spitich, mar oplosber"

Van Beek seit ek dat hy de gemeenteried warskôge hat. "We hebben ons gevoel verwoord in de gemeenteraad en bij het aanbieden van de begroting aan de provincie hebben we het ook kenbaar gemaakt in een brief. We hebben de partijen meer dan duidelijk gewaarschuwd. Ik vind het jammer dat ze zich daar niets van hebben aangetrokken, want ik sta niet voor niets te praten. Maar men vond dat het toch moest kunnen."

De ried hat it lêste wurd

En de gemeenteried hat it lêste wurd, seit Van Beek. "De raad heeft keuzes gemaakt en we hebben misschien te weinig tijd genomen om die keuzes door te rekenen. Dit is het resultaat. De provincie heeft gezegd onze brief te hebben gezien, maar heeft vervolgens ook objectief naar de begroting gekeken."

Dochs seit de wethâlder dat it gat fan 85.000 euro net de ein fan de wrâld is. "Het is oplosbaar. Het is fijn dat we die kans krijgen en de raad moet die kans pakken. Het gaat niet om een groot verschil. Ik hoop en verwacht dat de raadsleden deze kans grijpen. De provincie moedigt de gemeente ook aan om de kans te grijpen om te laten zien dat we een sterke en zelfstandige gemeente zijn."