Spitse mei Oranje-froulju pas nei it skoft foarby Kosovo: 6-0

By it skoft wie de stân ferrassend noch 0-0. Nei it skoft kaam de produksje fan de thúsploech goed op gong. Mei tank oan Katja Snoeijs (trije), Jill Roord (twa) en âld-Hearrenfeanspylster Lieke Martens waard it grutte kwaliteitsferskil dochs noch sichtber yn de útslach.

Nederlân slút de kwalifikaasje ôf mei tritich punten út tsien wedstriden en in ymposant doelsaldo fan 48-3.

Boandscoach Sarina Wiegman wie der opnij net by op de bank fan Oranje. Se ferliet freedtemiddei it trainingskamp fanwegen famylje-omstannichheden en miste dêrtroch de oefenynterlân tsjin wrâldkampioen Feriene Steaten (0-2). Ek tsjin Kosovo naam assistint-trainer Arjen Veurink har taken oer.