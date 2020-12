In 'Kennisberied': in oplossing foar it Frysk of it safolste praatklupke?

Bestjoerder Freddy Weima fan DINGtiid is it mei Poepjes iens. "Dêrom stelle wy foar om ta in traineeprogramma te kommen. Dat je echt aksje ûndernimme om jong talint der by te lûken en in kâns te jaan." Jong wittenskiplik talint moat yn Fryslân hâlden wurde, fynt hy. "Je moatte se echt ferbine oan kennisynstellingen. Dat hoecht net ien ynstelling te wêzen, mar it systeem as gehiel. It giet om de Frysktalige kennissektor, om de takomst fan it Frysk."

"Wy kinne der mear úthelje"

Weima tinkt dat der mear út de budzjetten helle wurde kin as dat no it gefal is. "Wy tinke dat der al in hiel behoarlik bedrach nei de kennissektor giet. It mei ek noch wol mear wêze foar ús. Mar ek mei it budzjet dat der no is kinne wy der mear úthelje as dat no it gefal is. As der mear gearwurking en romte foar jong talint is."