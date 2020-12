Friezen binne de lokkichste minsken fan it lân

"Dat leau ik graach, we wenje hjir ommers prachtich", seit in ynwenner fan Fryslân. De frou hellet krekt in fiskje yn Gytsjerk en wennet sawol yn Burgum as op It Amelân. "We hawwe moai de romte, gjin files. Ik wenje hjir mei in soad wille". In oare ynwenner dy't boadskippen docht slút har dêr by oan. "We ha hjir natuerlik moaie natuer, we binne folle bûten dus ik tink wol dat we hjir allegearre hiel gelokkich binne".

Fryske paradoks

"Friezen zijn net iets gelukkiger dan de rest van Nederland", leit Peter Hein van Mulligen, haadekonoom by it CBS út. "De verschillen zijn niet heel groot, maar toch springen de Friezen er een beetje uit". Hoe't it krekt kin dat de Friezen wat gelokkiger binne fynt Van Mulligen ek wol opmerklik. "We noemen het ook wel de Friese paradox, want de inkomens in Friesland zijn helemaal niet zo hoog. Meestal zie je dat mensen met lage inkomens minder vaak gelukkig zijn. Maar dat geldt niet voor de Friezen, dus waarschijnlijk spelen er andere zaken mee.

Van Mulligen nimt ferskate foarbylden dy't in rol spylje kinne yn ús lokkich wêzen. "Het kan zijn dat de sociale binding met de mensen om hen heen wat sterker is, dat ze minder vaak alleenstaand zijn. En ook hebben ze vaak een goede gezondheid en vinden ze die gezondheid ook vaak beter dan andere Nederlanders".