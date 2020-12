Klimaatfytsers helje 3000 euro op foar rjochtsaak tsjin Shell

De fytsers hiene in grutte wrâldbol mei. Ek fytsers út Grins, Deventer, Utrecht en Eindhoven wei diene mei om Milieudefensie te stypjen. Yn totaal easkje 17.000 minsken dat Shell folle mear oan it klimaat docht.

Shell leveret grutte bydrage oan útstjit broeikasgassen

De advokaat fan de miljeu-organisaasjes fynt dat de rjochter Shell twinge moat om de CO2-útstjit te ferminderjen, omdat it bedriuw 'op ramkoers' leit mei de klimaatdoelstellingen. Shell leveret in grutte bydrage oan de útstjit fan broeikasgassen troch de ferkeap fan fossile brânstoffen.

Advokaat Horeman fan Shell is it dermei iens dat it bedriuw meihelpe moat oan de oanpak fan klimaatferoaring, mar neffens him hat de saak fan ûnder oare Milieudefensie gjin juridyske basis. Neffens Shell moat de útstjit fan brânstoffen tarekkene wurde oan de brûker en net oan Shell, de ferkeaper.