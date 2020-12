F-35 makket foarsoarchslâning fanwege technysk mankemint

It gefjochtsfleantúch is dêrop sa fluch mooglik weromflein nei de fleanbasis en hat dêrby foarsoarchslâning makke. Neffens protokol stie foar de wissichheid de brânwacht fan de basis klear. Under begelieding fan de brânwacht is 'de kiste' nei de hangar brocht. Tsjûgen melde ek dat se reek by it tastel sjoen ha, de fleanbasis Ljouwert meldt lykwols dat der gjin brân wie yn de F-35. Der is mooglik wol kerosine loasd.