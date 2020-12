Cambuur Sjoernaal: Minne wedstriid tsjin Jong PSV, wol trije punten

Cambuur spile moandei op de neimiddei de ynhelwedstriid tsjin Jong PSV. Op 2 novimber koe dizze wedstriid net trochgean fanwege coronabesmettingen yn de seleksje fan Jong PSV. Nettsjinsteande in hast folslein fitte seleksje, hie Cambuur it dreech op sportkompleks De Herdgang yn Eindhoven. It like der lang op dat it in bloedleaze nul-nul wurde soe. Mar it rûn dochs krekt efkes oars. En yn it foardiel fan de Ljouwerters. It Cambuur Sjoernaal sjocht werom op de wedstriid.