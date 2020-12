Basisskoalle yn Arum koart ûntromme: "Stek gjin fjoerwurk mear ôf by ús skoalle"

It hiele ferhaal is mei in skamper ôfrûn. Dat der stikken fjoerwurk yn de spoumuorre sitte kin allinnich mar betsjutte dat der fjoerwurk ôfstutsen is by de skoalle. "Wy wolle dan ek eltsenien freegje om net mear fjoerwurk ôf te stekken op it plein of by de skoalle. It is ek nochris ferbean," sa seit de direkteur.