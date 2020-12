Ek yn heger berop 20 jier sel oplein tsjin widdo yn saak-Van Seggeren

Foar de útspraak kaam nei foaren dat der yn de ôfrûne wiken noch in brief opdûkt is fan de widdo fan Uwe D., de man dy't de hantlanger fan Jessica B. wêze soe. Yn de brief skriuwt de widdo dat Uwe D. ûnterjochte beskuldige is.

Neffens riedshear Deuring fan it gerjochtshôf stiet fêst dat Van Seggeren ferskate kearen op 'e holle slein is mei in hurd foarwerp. It hôf seit dat der in relaasje bestiet tusken de fervedieltsjes op de holle fan Van Seggeren en de fervedieltsjes dy't fûn binne yn de auto fan de fertochte.

It hôf seit ek dat de fertochte net konsistint west hat yn har ferklearringen. Boppedat liicht se, neffens Deuring. Sa soe se by it sykjen nei har man him faak belle ha, mar neffens de telefoangegevens is dat net sa.