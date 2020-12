Meiwurkers supermerk krije gjin rol as plysje by mûlkapkeplicht

Oant no ta giet dat hiel goed, fernimt Hoitema. "Sûnt der in advys jildt om mûlkapkes te dragen, is ús byld dat it hieltyd better wurdt. Klanten dy't it earst net diene, dogge it no wol."

Net plysje spylje

Mar as der dochs in klant is dy't it net wol, dan sil supermerkpersoniel net as hanthavener yn aksje komme. "Yn dy rol wolle we ús meiwurkers net pleatse", seit Hoitema. "We wolle gjin hanthaveners fan se meitsje." Dêrtroch rinne de saken wol risiko op in boete. Brânsj-organisaasje CBL oerleit mei de oerheid oer de oanpak. "We wize ús klanten derop en we besykje se te oertsjûgjen om it op te dwaan. Dat is de rjochtline. We jouwe ús meiwurkers net de rol fan plysje."