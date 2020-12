Hieltyd mear swiere drugskriminelen oppakt yn Fryslân

Drugslabs

De lêste jierren treft de plysje ek mear drugslabs oan, sa docht bliken út sifers dy't yn septimber bekend makke binne. Op 13 febrewaris fan dit jier die de plysje in ynfal yn de pleats yn Wânswert. It gie om in aktyf lab yn in buorkerij achterôf, dêr't nei alle gedachten methamfetamine (crystal meth) produsearre waard.

Dêrneist waard der noch in lab yn oanbou ûntdutsen. Ek trof de plysje in grutte hoemannichte einprodukt fan in syntetyske drug oan, mei in strjitwearde fan sa'n 4 miljoen euro. In pear wike lyn waarden twa fertochten út Almere en Amsterdam oppakt, dy't ek by oare drugslabs yn it Noarden aktyf wiene.

Yn septimber hat boargemaster Fred Veenstra fan gemeente De Fryske Marren in pleats oan de Pontdyk yn Langwar slute litten. Dêr is earder dit jier yn in stâl in drugslab fûn, dat brûkt wêze soe foar de produksje fan amfetamine.