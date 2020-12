De Alde Feanen, Thialf of Thús: dit binne de 41 nominaasjes foar de Arriva-treinen

Mei yngong fan takom maitiid rydt Arriva mei achttjin nije treinen yn Fryslân en Grinslân. Dy moatte allegear in namme krije, wêrfoar't de ferfierder in priisfraach útskreaun hat: elkenien koe in favorite 'bestimming' trochjaan. Dêrfan hat Arriva der no 41 útkeazen. De achttjin seleksjes mei de measte stimmen komme op de treinen.