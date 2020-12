Pietblog: Piet Paulusma 35 jier by Omrop Fryslân

Piet fertelt dat der in soad bard is yn de ôfrûne 35 jier. "De technyk is feroare, fansels, mar der hat ek in tanimming yn it oantal waarberjochten west. Wy begûnen mei trije op in dei, dat is no in protte mear." Yn dy hiele perioade hat er him mar fjouwer kear fersliept foar it moarnsberjocht. "Dêr hie ik aardich de pest oer yn, ik fûn dat dat net koe. It wie in pear kear yn it wykein."

Hoe faak oft er it waar mis hân hat, hat er lykwols net teld. "Ik wit noch wol fan in kear, doe kaam ik út Bakkefean wei, en ik seach nei de loft dy't min waar foarsei. De waarkaarten hiene moai waar oankundige, mar de loft hie gelyk, it waard min waar."