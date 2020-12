Trochsikings en fiif oanhâldings yn Wolvegea en op It Hearrenfean

De plysje fiert op it stuit trochsikings út yn Wolvegea en op It Hearrenfean yn ferbân mei hannel nei ferdôvjende middels, wytwaskjen en it dielnimmen oan in kriminele organisaasje. Dêrby binne fiif minsken oanhâlden: trije yn Wolvegea en twa op It Hearrenfean.

De plysje jout oan letter tiisdei mei mear ynformaasje te kommen oer it ûndersyk.