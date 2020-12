Seis oanhâldings foar drugshannel en wytwaskjen yn Wolvegea en op It Fean

De plysje hat tiisdei seis minsken oanholden yn Wolvegea en op It Hearrenfean. Sy wurde fertocht fan hannel yn harddrugs, it wytwaskjen fan jild en it foarmjen fan in kriminele organisaasje. Se fierden de drugs nei Skandinavië. De plysje hat tiisdei ek seis hûzen en ferskate bedriuwspannen trochsocht yn beide plakken.

Bylden fan de ynfal yn Wolvegea: