Piet Paulusma 35 jier by Omrop Fryslân: "It waar stiet op it earste plak"

"Piet syn ynteresse yn it waar begûn ein jierren 70. Doe die hy in kursus fan Teleac." Joke Hofstee, de eardere frou fan Piet Paulusma, wit eins net better dat it waar altyd foarop stiet yn syn libben. "Dy kursus bin ik begûn nei in jûn stappen mei in freon yn Frjentsjer", seit Piet Paulusma. "Dat wie mei de sniewinter. It reinde earst, dêrnei gie dat oer yn izel. Ik sei doe: dit giet mis. En de folgjende dei hiene we in pak snie en koe net ien nei it wurk. Doe tocht ik: dit kin ik wol."

Waarnimmingen

Joke: "Piet kocht de boeken, mar hie gjin tiid om it op telefyzje te folgjen." Hy waard waarnimmer: "Piet wurke doetiids noch by de PTT. Syn dei begûn altyd mei in kuier nei it waarhúske yn Frjentsjer. Dat stie by Blomketerp." De waarnimmingen joech hy troch oan Hans de Jong, de man dy't hy letter opfolge.