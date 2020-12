Needgjalp út de hoareka wei: "Ien op de trije saken stiet op omfallen"

Wat de hoarekasektor foaral bot stekt, is it ferlet fan perspektyf. Der is noch gjin dúdlike datum wêrop't de hoareka wer iepen kin. De ûnwisse situaasje soarget foar ûnfrede by hoareka-ûndernimmers, dy't op koarte termyn dúdlikheid hawwe wolle fan it kabinet. "De buffers raken op en het seizoen is voorbij", fertelt Sigrid Hoekstra, foarsitter fan de Keninklike Hoareka, ôfdieling Noardeast-Fryslân.

"Deel staat op omvallen"

"Onze leden willen actie en willen binnenkort weer open. De meeste leden zeggen nu: we moeten weer los, we willen draaien." Yn totaal binne yn Noardeast-Fryslân sa'n fyftich hoareka-ûndernimmers oansletten by de ôfdieling. In part fan har stiet op omfallen en rêdt it net, as de coronamaatregels foar de hoareka noch langer jildich bliuwe.