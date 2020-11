Needgjalp fan poaterboeren by de Waadseekust

Benammen poaterboeren yn it gebiet krekt ûnder de Waadseedyk komme mei in needgjalp. De Waadregio's binne tige geskikt om poaters te ferbouwen, mar dat komt hieltyd mear yn 'e knipe mei de natuerdoelen foar dat gebiet.

It komt der op del dat natuerorganisaasjes de diken mear iepen hawwe wolle, sa komt der ek mear sâlt wetter efter de seedyk, en dat is net goed foar it gewaaks. Yn de Twadde Keamer wurdt tiisdei praat oer de konseptaginda Waadgebiet 2050. Underdiel dêrfan is it mear iepenstellen fan de diken.