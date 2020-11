Stichtingsbestjoer

By it hanneljen fan it stichtingsbestjoer wurde fraachtekens set troch de ferslachjouwers. Arjen de Boer: "It is ûnbegryplik dat it stichtingsbestjoer krekt no in bom leit. Der is totaal gjin draachflak." Ek Andor Faber begrypt der neat fan. "Ik snap ek net hoe't je dy kar meitsje kinne. Je witte dat de direksje en de ried fan kommissarissen tsjin binne."

Neffens Roelof de Vries is it in foarm fan narsisme. "By Hearrenfean hawwe je it jierrenlang sjoen dat minsken inoar baantsjes gunne en dat is noch altyd geande. Ype Smid tinkt simpelwei: dat stadion duorret my fiersten te lang, ik knal der wer yn en ik regelje it efkes."

It stichtingsbestjoer mei sels net reagearje, om't algemien direkteur Ard de Graaf de wurdfiering docht fanút Cambuur. Dat hawwe de partijen moandeitemoarn ôfpraat yn in fergadering.