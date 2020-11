Monumintale Ingelske mûne troch Friezen ûnder hannen naam

Emosjoneel

It hat yn totaal fjouwer jier duorre, mar moandei koene de kap en de wjukken werompleatst wurde, en wie de mûne lang om let wer folslein. It wie dan ek in moai momint foar Dijkstra: "Ik haw wol eefkes in trien litten. Je wurde troch de Ingelske society frege om dit te dwaan, omdat se sizze dat ik de ienige wie dy't dit dwaan koe. Ja, dan leit dy latte hiel heech." Hy krijt no sels fan de grutste konkurrinten lokwinsken, "se seine dat it 'spot on' wie!"

De triennen kamen net allinnich foar it jierrenlange wurk dat der ferset is oan de mûne. "Ek finansjeel wie it net noflik fanwege de koersferoarings." Dochs binne se alwer dwaande mei nije Ingelske projekten, al bliuwt it noch wol wat spannend hoe't it komt mei de Brexit yn Jannewaris.

De Friezen binne no noch in wike dwaande om de lêste saken ôf te meitsjen. It is de bedoeling dat tiisdei de wjukken wer op de wyn draaie.