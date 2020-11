Ljouwerter sikehûs MCL docht mei yn ûndersyk nei bloedplasma yn striid tsjin coronafirus

It MCL yn Ljouwert docht as iennige Fryske sikehûs mei oan in lanlik ûndersyk nei bloedplasma yn de striid tsjin it coronafirus. By it ûndersyk giet it der om om út te sykjen oft it doel hat om pasjinten mei it coronafirus al betiid plasma mei anty-stoffen te jaan, noch foardat se yn it sikehûs lizze. It giet om minsken dy't minder as acht dagen klachten ha.