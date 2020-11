Leafst 85 prosint fan de ynwenners fan Noard-Nederlân is fan doel him te hâlden oan de mûlkapkeplicht, sa docht bliken út ûndersyk fan de noardelike regionale omropppen. Fan tiisdei ôf is de nije wet fan krêft om it dragen fan in mûlkapke te ferplichtsjen. Lykas op skoallen, dêr't earder al diskusje oer de mûlkapkes wie: