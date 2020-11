ACM: Utjouwer Mediahuis mei NDC oernimme

Der bliuwt fierder genôch konkurrinsje oer tusken de ferskate lanlike en regionale deiblêden, en ek op de advertinsjemerk, seit de ACM.

It Belgyske Mediahuis is eigener fan NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten yn Limburch, Noard- en Súd-Hollân. NDC is de útjouwer fan ûnder oare de Leeuwarder Courant, it Friesch Dagblad en tsientallen wykblêden. Der wurkje sa'n seishûndert minsken.