Undersyk: Grutte mearderheid is fan doel him te hâlden oan mûlkapkeplicht

In soad animo

It animo foar in mûlkapkeplicht liket grut. In soad minsken ha argewaasje, yn mear of mindere mate, fan minsken dy't gjin mûlkapke drage. Mar wat minder as in fjirde steurt him dêr net oan.

Ek fine in soad minsken dat it gjin eigen kar wêze moatte soe. Mar in fiifde fan de ûnderfregen stelt dat minsken sels bepale moatte oft se wol of gjin mûlkapke drage. Tagelikertiid binne de minsken dy't oaren konsekwint oanfiterje in mûlkapke te dragen yn de minderheid; mar ien op de fiif noarderlingen docht dat.