Plysje Snits siket tsjûgen nei fernielen plysjebus troch yllegaal fjoerwurk

De plysje fan Snits siket tsjûgen fan de fernieling fan in plysjebus yn Snits. De bus stie op in ôfsletten binnenplak fan it plysjeburo oan it IJlsterplein. Sneontenacht tusken 02.00 en 03.00 oere is in rút fernield en dêrnei is swier fjoerwurk yn de auto smiten. De wein rekke bot skansearre.