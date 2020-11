Hoarekastel ferbout Foarhûstsjerke yn Wommels: "Dit wurdt ús einstasjon"

Yn 2017 kocht it stel de tsjerke yn Wommels. "It stie te keap en wy fûnen it skande as it plat gean soe", fertelt Adriana. "Der is yn Wommels al safolle fuorthelle dat der hast neat mear oer is fan âld-Wommels. Dêrom ha wy besluten it tsjerkegebou te keapjen." De tsjerkemienskip sels woe it gebou slope litte en in nij gebou delsette litte, wit Henk. "Mar gelokkch ha se dat net dien."

Alles 'Rollator-proof'

It hoarekastel seach fuortendaliks wol takomst yn it tsjerkegebou. Henk: "Ik hie wol sin oan in romme hobbyromte, krekt as myn frou. En dat is slagge!" Adriana is tige wiis mei alle romte yn it gebou: "It is echt hiel grut. It wurdt ek it hûs foar ús âlde dei. Dit wurdt echt ús 'einstasjon', alles is rollator-proof sûnder drompels. Ek wurdt it hiel moai ljocht hjir binnen. Wy ha jierren yn de hoareka wurke, dêr't it altyd hiel tsjuster wie. Dit wurdt echt in feroaring."

It sirkeltsje rûn

It tsjerkegebou wurdt troch Henk en Adriana de 21e iuw ynslingere, mei allerhanne duorsume techniken. Henk: "Wy helje alle ruten der út en sette der nije kesinen yn mei HR++ glês. Alles wurdt dûbeld isolearre. Wy wolle de tsjerke en ús hûs ferwaarmje mei waarmtepompen en sinnepanielen. Dan is it sirkeltsje wer rûn."