Nachtwacht360 oant heal febrewaris noch yn Nes te sjen

Dizze bysûndere reproduksje yn foto's fan Rembrandt's meast ferneamde wurk blykt in grutte publykslûker, Der binne al mear as dûbeld safolle besikers west as fan 't simmer doe't de eksposysje noch yn Amsterdam te sjen wie. It wie net fanselssprekkend dat der in ferlinging komme soe, seit Anke Bijlsma fan de Theaterkerk Nes: "Dêr moast ik wol efkes oer neitinke. Wy sieten ek noch mei de lock down fan goed in wike lyn. Dat hat ek wol makke dat wy it beslút wat rapper makke hawwe. Ik moast dêrfoar ek sjen dat ik in fûns fine koe om wat finansjele stipe te krijen. Dat is slagge. De Sint Anthony Gasthuis Stifting besjocht dit echt yn it ramt fan de leefberens en makket dit mei-mooglik."