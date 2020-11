Gokt en ferlern: plysje Snits docht ynfal by yllegaal pokertoernoai

Der wie gjin fergunning foar it pokertoernoai. Boppedat holden de dielnimmers gjin oardel meter ôfstân en waard der drank ferkocht. De organisator fan it toernoai, in 42-jierrige man sûnder fêst ferbliuwplak, is oanholden op fertinking fan oertrêding fan de Wet op de Kansspelen en it wytwaskjen fan jild.

Der binne fiif pokertafels, in laptop, in mobile telefoan en tûzenen pokerchips yn beslach naam. De plysje wie it pokertoernoai op it spoar kaam troch in anonime tip.