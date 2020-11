NK sprint duorret foar Femke Kok 'in rûntsje te lang'

As je twa kear in 500 meter en ien kear in 1.000 meter winne, mar dochs it einklassemint net winne, soene je sizze dat je bale. Mar, dat jildt net echt foar Kok. "Ik bin 'strijdend ten onder' gien. Ik ha der alles oan dien en it is net slagge, dat is spitich. Mar, ik bin seker net ûntefreden. Ik bin hiel bliid mei de trije ôfstânsoerwinnings", fertelt Kok nei de priisútrikking. Se is ferromme dat it toernoai no klear is. Se waard as ien fan de topfavoriten sjoen en dat soarge foar ekstra spanning. "Dus ik bin bliid dat it wykein der op sit."

De trochslach yn it sprintkampioenskip joech de 1.000 meter op snein. Sneon wie dy krekt hiel goed, mar in dei letter dus wat minder. "Juster (sneon, red.) ried ik in hiele hurde 1.000 meter. Ik ried hast in sekonde fan myn persoanlik rekôr ôf. Somtiden ha je in mindere ôfstân yn in wykein. Dat wie hjoed (snein, red.) de 1.000 meter. De earste 600 meter gie hiel goed. Dêrnei hie ik in hiel soad flaterkes, want ik wie echt wurch. It wie hjoed in rûntsje te lang eins", is de einkonklúzje fan de Reggeborgh-rydster.

Suzanne Schulting oer har brûnzen medalje: