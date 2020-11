Jesper Hospes klimt nei tsiende plak op NK sprint, Otterspeer noch oan de lieding

Yn it algemien klassemint giet Hein Otterspeer noch hieltyd oan de lieding. N'tab stiet op it twadde plak, mar hat letter op sneintemiddei mear as in sekonde goed te meitsjen op de 1.000 meter. Kai Verbij folget op it tredde plak mei in efterstân fan 1,49 sekonden.

Krol is troch syn fal op de 500 meter foarearst ek fan it poadium fallen. Hy stiet no op it sechde plak en it gat nei it poadium liket net mear te oerbrêgjen. Foar Hospes wurdt it poadium yn elk gefal in ûnmooglike opjefte. Hy moat hast fjouwer sekonden goedmeitsje.