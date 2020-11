Jesper Hospes einiget as 11e op NK sprint, titel foar Otterspeer

Hospes die earder op snein noch goede saken op de 500 meter. Hy einige mei 35,38 as sechde en klom dêrmei nei it tsiende plak yn it klassemint. De oerwinning op de 500 meter mei 34,80 nei Ronald Mulder. It sulver wie foar Dai Dai N'tab (34,85) en it brûns gie nei Hein Otterspeer (34,91).

Thomas Krol, dy't nei de earste dei noch op it twadde plak yn it klassemint stie, gie op it lêste rjochte stik ûnderút en waard dêrtroch 18e yn 36,28. Hy foel dêrmei ek fan it poadium.