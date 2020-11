Femke Kok wint trije ôfstânnen, mar pakt dochs sulver op NK sprint

Troch har goede 500 meter siet Kok op roazen foar de Nederlânske titel. De Friezinne hie in foarsprong fan 0,31 sekonden op Leerdam, dy't yn de foarlêste rit fan de 1.000 meterstarte moast. Yn dy rit kaam Leerdam ta in tiid fan 1.14,13 en dat wie mar in tsiende flugger as Kok in dei earder wie op de 1.000 meter.

Kok hie yn de lêste rit, wêryn't se ried tsjin har reedrydfreondinne Fledderus, diskear dus genôch oan 1.14,43. Kok sette de flugste iepening fan de dei del, mar yn de earste hiele ronde ferlear se al in soad tiid op Leerdam. Nei in misser yn de lêste bocht foar de finish koe der definityf in streek troch de titeldream fan Kok, dy't úteinlik yn 1.15,53 oer de finish kaam.

Ek Schulting wie in stik stadiger as sneon, mar se koe har tredde plak mei 1.15,77 wol ferdigenje. Dêrmei pakte se foar it earst yn har karriêre in medalje op in langebaankampioenskip.