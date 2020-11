Femke Kok wint ek tredde ôfstân op NK sprint, Leerdam bliuwt tichteby

Kok ried yn de lêste rit yn in streekrjocht duel tsjin Leerdam. De Friezinne iepene flugger as Leerdam en koe dêrnei op de krusing yn de lijte efter har tsjinstanner oan. Leerdam kaam op it lêste rjochte stik noch wol wat tichteby, mar de oerwinning gie úteinlik nipt nei Kok.

It tredde plak op de 500 meter wie krekt as sneon foar Michelle de Jong fan Rottum 38,19. Dêrmei wie se rapper as shorttrackster Suzanne Schulting dy't op 'e nij in persoanlik rekôr op de 500 meter ried: 38,35. Marrit Fledderus fan Sint Nyk folge dêr wer krekt efter mei 38,48.

Janine Smit fan It Hearrenfean (38,62), Helga Drost fan Akkrum (38,68), Ireen Wüst fan It Hearrenfean (38,86) en Marijke Groenewoud fan Hallum (39,13) kamen net yn de buert fan it poadium.