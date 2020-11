Kryst mei Douwe: "Minsken witte net hoe rap oft se de krystdagen yn 'e hûs helje moatte"

Dat de muzyk fan de livestream fan oer de hiele wrâld komt, kinst goed sjen yn Douwe syn top 3 krystnûmers. Op nûmer ien stiet nammentlik Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage fan it Weihnachtsoratorium. It stik, skreaun troch Johann Sebastian Bach, klinkt tige ymposant wannear't it útfierd wurdt troch orkest en koar.

As twadde bêste krystnûmer neamt er it Sweedske Koppangen fan Anne Sofie von Otter. It tredde nûmer yn syn list is ek Skandinavysk, it komt út Denemarken. Dejlig er Jorden fan Anne Dorte Michelsen is, sa seit Douwe, by útstek it wichtichste Skandinavyske krystliet.

Dat der in soad ynternasjonale muzyk yn de livestream sit, en der dêrom in ferskaat oan talen draaid wurdt, docht neffens him net ôf oan de krystsfear. "Muzyk is emoasje."