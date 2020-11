PODCAST Boekekast #4: 'Dûke, verdammt noch mal', in ferhaal fan Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar (1987) is oersetter, skriuwer en dichter. It idee foar syn ferhaal krige er doe't er it proazagedicht 'Dûkboat' skreaun hie, dat yn syn lêsten ferskynde bondel stiet. "Ik tocht, dêr kin ik wol wat mear mei. It is in frij absurdistysk ferhaal oer in man dy't in dûkboat út de Twadde Wrâldoarloch oerurven hat, mar it is gjin wetterman. Dus hy set der tsjillen ûnder en wol dermei de dyk út. Hy rekket fia in put yn it rioel en belibbet dan tal fan aventoeren."

Tigchelaar woe skoalmaster wurde, mar studearre Frysk yn Grins. Hy is dwaande mei syn twadde roman dy't takom jier ferskine moat. "En it idee foar in tredde roman ha ik ek al." Mei Frank Hopwood hat er ek in podcast 'Boekemantsjes', dêryn besprekke se Fryske en Nederlânske boeken.