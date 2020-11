Mear as 900 studinten NHL Stenden tsjin ekstra kontrôle by online eksamens

De petysje fan Van Wersch is yn fjouwer dagen mear as 900 kear ûndertekene. Want dat der kontrolearre wurdt dat de studinten net fraudearje by eksamens, dat snappe se wol. Mar dat bart ek al: "We moeten een extensie in onze webbrowser installeren, daarmee kunnen ze je hele scherm zien. Ze filmen je gedurende het hele examen, je geluid wordt opgenomen, verdachte oog- en handbewegingen worden gedetecteerd. Vrij heftige maatregelen."

Fan alle kanten besjoen

Mar no komt der wat by: "De school heeft aangekondigd dat we ook een app op onze telefoon moeten installeren. Die app krijgt dan controle over de camera en je moet je telefoon achter jezelf neerzetten. Zo kunnen ze je van elke kant bekijken."