Gesichten op ûnwaar by SC Hearrenfean: "Dit heb ik nog nooit gezien"

Om it ADO echt dreech te meitsjen, hie it tempo omheech moatten. "We nemen te bal te veel aan, waarna we kijken en spelen. Terwijl we achterin en op het middenveld genoeg ruimte hadden om de bal in één keer te spelen. Dat deden we gewoon te weinig."

Woudenberg: "Gewoon afdrukken"

Linksback Woudenberg is it mei syn ploechgenoat iens: "Het baltempo lag te laag, vooral in de tweede helft. Dat moet omhoog: sneller spelen en overslaan. En niet te lang dribbelen met de bal. Daar kunnen we winst behalen."

Dat giet om de opbou, mar ek foaryn kin it neffens Woudenberg better: "Zeker in de eerste helft konden we vaker schieten, maar we wachtten net iets te lang. Je moet gewoon afdrukken op bepaalde momenten. We speelden best wel dominant, maar zonder echt de trekker over te halen."

Oeral is winst te beheljen, neffens Woudenberg: