SC Hearrenfean ferspilet opnij punten by leechfleaner

Tempo te leech

Nei de 1-1 wie Hearrenfean de bettere ploech, mar it tempo wie te leech om it ADO echt dreech te meitsjen. Bochniewicz wie tichtby nei út in corner, mar syn ynset gong foardel. De Friezen krigen ek in kâns yn de skoat wurpen nei in minne bal fan ADO-doelman Luuk Koopmans, mar Mitchell van Bergen produsearre net mear as in rollerke.

Foar ADO krige allinnich Ilay Elmkies noch in kâns nei in moaie oanfal, mar hy skeat tsjin Jan Paul van Hecke op.

Ek nei it skoft dominearren de Friezen. Benammen út corners waard Hearrenfean geregeld gefaarlik. Henk Veerman kopte foardel en in pear minuten letter skeat Rodney Kongolo fan tichtby oer nei in goede foarset fan Van Bergen. Healwei de twadde helte kaam in ôffallende bal foar de fuotten fan Benjamin Nygren, syn skot waard flak foar de line fuorthelle.

Veerman ticht by de winnende

Yn blessueretiid wie Hearrenfean noch in pear kear ticht by de winnende goal. Joey Veerman skeat in frije traap in heale meter njonken en yn de 95e minút koe ADO noch krekt in bal ferwurkje ta corner. Dy smiet neat op: ADO hold stân en Hearrenfean ferspilet wer punten.