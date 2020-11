In dream dy't útkomt: tsjalk 'De Goede Verwachting' te wetter yn Starum

"Dit is dochs prachtich moai," seit Romke Blaauw wylst in grutte kraan syn tsjalk fan in frachtwein tilt. Romke kriget in fêst lisplak yn de haven fan Starum. It skip fan 22 meter lûkt in protte taskôgers. "De helte derfan binne freonen hear," seit Romke mei in grutte glim. "We ha mei ús allegearre twa jier lang wurke oan dit skip. Ik wol der op wenje en ek noch mei te silen. Benammen dat lêste ha we in protte wurk fan hân, want we moasten in soad ombouwe. Dat we mei dizze groep dit no dyn ha, makket my sa grutsk." Romke ûnderbrekt syn ferhaal efkes om fia de walky-talky de sjauffeur fan de kraan ta te sprekken. "It is unyk dat ien fan myn leeftyd dit dwaan kin. Ik bin sa bliid."