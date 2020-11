King te sterk foar Noppert op twadde dei Players Championship Finals

Benammen de dûbels fan Noppert lieten him op guon mominten yn 'e steek. Allinne de tredde leg fan de wedstriid gie nei de Fries, dy't dêrnei tefolle muoite hie om King by te hâlden. Mei de 6-1 nederlaach sit it lêste telefyzjetoernoai foar it WK der no op foar Danny Noppert.

WK darten

It wrâldkampioenskip fan de PDC set op 15 desimber útein. Noppert is ien fan de pleatste spilers en hoecht dêrom pas fan de twadde ronde ôf yn aksje te kommen. De lotting folget kommende tongersdei.